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Журналист The Hockey News оценил перспективы форварда «Салавата Юлаева» на драфте НХЛ

Журналист The Hockey News оценил перспективы форварда «Салавата Юлаева» на драфте НХЛ
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Журналист The Hockey News Тони Феррари поставил нападающего «Салавата Юлаева» Александра Жаровского на 50-е место в ранге лучших игроков предстоящего драфта НХЛ.

«Жаровский является одним из самых интересных и мастеровитых игроков в своём классе. Иногда он может создать нападение из ниоткуда. Жаровский был на подъёме после первых полутора месяцев сезона, набирая много очков, пока он акклиматизировался в МХЛ. Ему нужно поработать над некоторыми вещами, например, стать немного быстрее, добавить немного креатива в свою игру и не так много рисковать в качестве распасовщика, но ингредиенты для отличного плеймейкера с хорошим броском у него есть. Ему просто нужно собрать всё воедино», — цитирует журналиста The Hockey News.

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