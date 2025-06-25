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Нападающий «Витязя» высказался о долгах клуба перед игроками и тренерским штабом команды

Нападающий «Витязя» высказался о долгах клуба перед игроками и тренерским штабом команды
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Нападающий «Витязя» Сергей Калинин подтвердил наличие долгов у клуба по зарплате перед игроками и тренерским штабом и заявил, что руководство обещало решить этот вопрос.

«Ситуация неприятная. Мы все до конца верили, что клуб удастся спасти. К сожалению, этого не случилось. Надеюсь, что все ребята найдут новые себе контракты, новое трудоустройство. У многих были подписаны действующие контракты, включая меня. Что касается долгов по зарплате, да, они присутствуют, но нам сказали, что всё погасят. Существует вероятность, что все долги перед ребятами будут закрыты. Ждём», — цитирует Калинина News.ru.

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