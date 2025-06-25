Каменский назвал трёх российских хоккеистов, достойных включениях в Зал славы НХЛ

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский выделил трёх хоккеистов, которые достойны включения в Зал хоккейной славы. Ранее стало известно, что Александр Могильный будет включён в Зал хоккейной славы в Торонто в 2025 году.

«У нас много ребят, которые этого достойны. Можно, например, любого из тех, кто входит в клуб «Тройной золотой клуб». Там в целом в этом клубе всего 30 человек на весь мир. Отметил бы также Сергея Гончара, Алексея Жамнова и Алексея Ковалёва. Кроме того, много ребят, которые будут заканчивать и тоже претендовать на попадание в Зал славы. Какие там критерии? Лучше спросить у Ларионова, который был в комитете. Насколько знаю, решение нужно принимать единогласно», — цитирует Каменского «ВсеПроСпорт».