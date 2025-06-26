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«Вегас» продлил контракт с нападающим Райлли Смитом

«Вегас» продлил контракт с нападающим Райлли Смитом
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«Вегас Голден Найтс» продлил контракт с нападающим Райлли Смитом. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано сроком на один год с зарплатой в $ 2 млн. Нападающий вновь пополнил состав «Вегаса» по ходу прошлого сезона, перейдя из «Нью-Йорк Рейнджерс».

Напомним, форвард уже выступал за «золотых рыцарей» с 2017 по 2023 год. Вместе с «Вегасом» Райлли Смит стал обладателем Кубка Стэнли в 2023 году.

В прошлой регулярке 34-летний Райлли Смит сыграл 79 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал 27 результативных передач. Всего в НХЛ на счету нападающего 553 (226+327) очка в 919 матчах регулярных чемпионатов.

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