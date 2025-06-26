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В «Эдмонтоне» обратились к Кейну после обмена в «Ванкувер»

В «Эдмонтоне» обратились к Кейну после обмена в «Ванкувер»
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Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Стэн Боумэн высказался об обмене нападающего Эвандера Кейна в «Ванкувер Кэнакс».

«Мы благодарим Эвандера за его вклад за последние несколько сезонов. Он всегда сражался до конца, играл с травмами ради победы. Его соревновательный дух и атакующий талант помогли нам пройти далеко в плей-офф в последние годы. Мы желаем ему всего наилучшего в Ванкувере», — приводит слова Боумэна официальный сайт НХЛ.

Прошедший регулярный сезон Кейн полностью пропустил из-за травмы. В плей-офф нападающий провёл 21 матч и набрал 12 (6+6) очков. Всего в НХЛ на счету 33-летнего нападающего 930 матчей и 617 (326+291) набранных очков.

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