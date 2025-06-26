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Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли высказался о включении Могильного в Зал славы

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли высказался о включении Могильного в Зал славы
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Бывший защитник «Чикаго Блэкхоукс» и «Эдмонтон Ойлерз», трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Данкан Кит высказался о включении советского и российского нападающего Александра Могильного в Зал хоккейной славы.

«Что касается Алекса, я вырос, наблюдая за его игрой. Помню, как ходил на матчи «Ванкувер Кэнакс», смотрел на него и поражался его скорости. Я сидел высоко на верхнем ярусе, и он всё равно выделялся — своей скоростью и мастерством. Я очень чётко помню, насколько он был хорош вживую. По телевизору это одно, но увидеть это лично — совсем другой уровень.

Для меня огромная честь быть введённым в Зал вместе со всеми этими людьми, и Алекс — один из таких. Думаю, он, наверное, рад, что его наконец-то включили. И это особенно круто — быть в числе тех, с кем его вводят», — приводит слова Кита официальный сайт НХЛ.

Александр Могильный — олимпийский чемпион 1988 года, чемпион мира 1989 года, обладатель Кубка Стэнли 2000 года.

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