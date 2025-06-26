В «Кингз» рассказали о разногласиях с Гавриковым в переговорах по новому контракту

Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Кингз» Кен Холланд ведёт переговоры с российским защитником Владиславом Гавриковым, сообщает журналист Дэвид Пагнотта на личной странице в своей социальной сети.

Отмечается, что Холанд заявил о том, что оборона является приоритетным вопросом в команде и сейчас они ведут переговоры с Гавриковым. Также он добавил, что главным разногласием с Гавриковым является финансовый вопрос, а не срок контракта.

В прошлом сезоне регулярного чемпионата Гавриков принял участие в 82 матчах, в которых записал в свой актив 29 голов и 106 результативных передач.

Всего за карьеру в лиге на его счету 435 матчей, в которых он забил 29 голов и сделал 106 результативных передач.