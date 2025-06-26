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«Баффало» и «Юта» совершили обмен хоккеистами

«Баффало» и «Юта» совершили обмен хоккеистами
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Хоккейный клуб «Баффало Сэйбрз» обменял немецкого форварда Джон-Джейсона Петерку в «Юту Мамонт». Об этом сообщают официальные сайты клубов НХЛ.

За 23-летнего немца «Сэйбрз» получили 25-летнего американского защитника Майкла Кесселринга и 23-летнего форварда Джоша Доуна из США. Отметим, что сразу после обмена «Мамонты» объявили о подписании с Петеркой пятилетнего контракта на $ 38,5 млн ($ 7,7 млн в год).

В минувшем сезоне у Кесселринга 29 (7+22) баллов и показатель полезности «+4» в 82 матчах за «Юту». У Доуна — 19 (7+12) очков и «-2» в 51 матче. Петерка завершил сезон-2024/2025 с 77 матчами в регулярке («-1»). Немец забросил 27 шайб и отдал 41 результативную передачу.

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