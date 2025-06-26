Зеграс высказался о переходе в «Филадельфию» и возможной игре центральным форвардом

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Тревор Зеграс прокомментировал свой обмен из «Анахайм Дакс» и заявил, что готов играть на позиции центрального нападающего. Ранее в клубе заявили, что хотят использовать форварда в качестве центрального в звене с Матвеем Мичковым.

«За последние два года я многому научился – скорее, даже не на льду, а узнал о самом себе и о том, на что я действительно способен. Надеюсь, смогу взять весь этот опыт с собой в «Филадельфию» и показать лучшую версию себя.

Я почти всю карьеру играл в центре – вплоть до последних двух сезонов – и всегда чувствовал себя там наиболее комфортно. Конечно, есть аспекты, над которыми нужно работать: игра на вбрасываниях, действия за воротами, борьба перед своими воротами в оборонительной зоне.

Мне пошло на пользу то, что я попробовал себя на фланге – это помогло понять требования и специфику этой позиции. Посмотрим, как всё сложится с новым тренером и в новой команде, но, безусловно, будет здорово вернуться в центр», – цитирует Зеграса пресс-служба клуба.