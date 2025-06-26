Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Зеграс высказался о переходе в «Филадельфию» и возможной игре центральным форвардом

Зеграс высказался о переходе в «Филадельфию» и возможной игре центральным форвардом
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Тревор Зеграс прокомментировал свой обмен из «Анахайм Дакс» и заявил, что готов играть на позиции центрального нападающего. Ранее в клубе заявили, что хотят использовать форварда в качестве центрального в звене с Матвеем Мичковым.

«За последние два года я многому научился – скорее, даже не на льду, а узнал о самом себе и о том, на что я действительно способен. Надеюсь, смогу взять весь этот опыт с собой в «Филадельфию» и показать лучшую версию себя.

Я почти всю карьеру играл в центре – вплоть до последних двух сезонов – и всегда чувствовал себя там наиболее комфортно. Конечно, есть аспекты, над которыми нужно работать: игра на вбрасываниях, действия за воротами, борьба перед своими воротами в оборонительной зоне.

Мне пошло на пользу то, что я попробовал себя на фланге – это помогло понять требования и специфику этой позиции. Посмотрим, как всё сложится с новым тренером и в новой команде, но, безусловно, будет здорово вернуться в центр», – цитирует Зеграса пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Терпение «Анахайма» лопнуло. Получится ли у Зеграса реанимировать карьеру в «Филадельфии»?
Терпение «Анахайма» лопнуло. Получится ли у Зеграса реанимировать карьеру в «Филадельфии»?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android