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Любушкин рассказал, понравилась ли русская баня канадским хоккеистам «Далласа»

Любушкин рассказал, понравилась ли русская баня канадским хоккеистам «Далласа»
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Защитник «Даллас Старз» Илья Любушкин рассказал о своей бане в Далласе и реакции канадских партнёров по команде Тома Харли и Уайатта Джонстона на парение в ней.

– Зимой вы выкладывали в соцсетях кадры строительства бани у себя дома в Далласе.
– Да, уже построили её и вовсю пользуемся.

– Кто-то из команды её уже посещал?
– Была парочка ребят. Понятно, что в основном её посещает Женя Дадонов. Но приходили также и канадцы – Том Харли и Уайатт Джонстон. Сказали, что русская баня им очень понравилась. Получили хорошие эмоции и восстановление, – цитируют Любушкина «Известия».

Ранее журналист The Athletic порассуждал о перспективах Любушкина быть обменянным и продолжить карьеру в НХЛ.

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