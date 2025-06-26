Любушкин рассказал, понравилась ли русская баня канадским хоккеистам «Далласа»

Защитник «Даллас Старз» Илья Любушкин рассказал о своей бане в Далласе и реакции канадских партнёров по команде Тома Харли и Уайатта Джонстона на парение в ней.

– Зимой вы выкладывали в соцсетях кадры строительства бани у себя дома в Далласе.

– Да, уже построили её и вовсю пользуемся.

– Кто-то из команды её уже посещал?

– Была парочка ребят. Понятно, что в основном её посещает Женя Дадонов. Но приходили также и канадцы – Том Харли и Уайатт Джонстон. Сказали, что русская баня им очень понравилась. Получили хорошие эмоции и восстановление, – цитируют Любушкина «Известия».

Ранее журналист The Athletic порассуждал о перспективах Любушкина быть обменянным и продолжить карьеру в НХЛ.