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В «Баффало» оценили обмен с «Ютой», в результате которого клуб покинул Петерка

В «Баффало» оценили обмен с «Ютой», в результате которого клуб покинул Петерка
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Генеральный менеджер «Баффало Сэйбрз» Кевин Адамс оценил обмен нападающего Джона-Джейсона Петерки в «Юту Мамонт». В результате сделки «клинки» получили защитника Майкла Кесселринга и форварда Джоша Доуна.

«Одним из наших приоритетов является повышение конкурентоспособности. Хотим, чтобы против нас стало тяжелее играть. Приход Майкла и Джоша очень поможет нам в этих аспектах, я с нетерпением жду возможности увидеть их в форме «Баффало».

Майкл соответствует образу праворукого защитника, которого мы искали. Он поможет сбалансировать нашу синюю линию. Джош демонстрировал способность побеждать на разных уровнях, он привнесёт лидерские качества. Он сильный двусторонний игрок, который даст команде универсальность», – цитирует Адамса пресс-служба клуба.

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