«Волнующий день для всей организации». В «Юте» оценили приобретение форварда Петерки

Генеральный менеджер «Юты Мамонт» Билл Армстронг высоко оценил обмен нападающего Джона-Джейсона Петерки из «Баффало Сэйбрз». Сразу после обмена клуб подписал с Петеркой пятилетний контракт на $ 38,5 млн ($ 7,7 млн в год).

«Джей Джей – высококлассный, креативный и молодой форвард с чрезвычайно высоким потенциалом роста. Он поможет нам увеличить результативность и дополнит отличное молодое ядро в атаке. Продление контракта с Петеркой – ещё один позитивный шаг к созданию стабильного контендера в Юте. Сегодня волнующий день для всей организации», – цитирует Армстронга пресс-служба клуба.

Петерка завершил сезон-2024/2025 с 77 матчами в регулярке («-1»). Немец забросил 27 шайб и отдал 41 результативную передачу.