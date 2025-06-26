В «Лос-Анджелесе» ведут переговоры с Андреем Кузьменко о новом краткосрочном контракте

Журналист Зак Дули заявил, что российский нападающий Андрей Кузьменко и «Лос-Анджелес Кингз» ведут переговоры о краткосрочном контракте.

«Кузьменко отлично подошёл «Кингз» и был тем, кем его просили быть. Он демонстрировал атакующие навыки, как и ожидается от нападающего из первой шестёрки, и он привнёс жизнь и результативность при игре в большинстве, которая до его прихода была в затруднительном положении. У него есть послужной список при игре в нападении. Но в случае с ним, безусловно, есть риск, и с этим приходит тщательное рассмотрение в отношении контракта.

Генменеджер Кен Холланд заявил, что было много разговоров между двумя сторонами и что обе стороны согласны с тем, что предпочитают краткосрочную сделку. По сути, Кузьменко хочет сделать ставку на себя, продемонстрировать, на что он способен, а затем, в следующей сделке, потенциально подписать контракт на более длительный срок. Кузьменко хочет быть в Лос-Анджелесе и высоко ценит доверие, которое главный тренер «Кингз» Джим Хиллер оказывал ему на протяжении всего периода. После того как он не набрал ни одного очка в своих первых семи играх, Хиллер и тренерский состав продолжали выставлять Кузьменко на более высокую роль, что было для него важно. Звучит так, как будто дверь для переговоров по новому контракту открыта и обсуждения были довольно позитивными», — цитирует журналиста LА Kings Insider.