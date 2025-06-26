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В НХЛ остались четыре хоккеиста, играющих без визора

В НХЛ остались четыре хоккеиста, играющих без визора
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В НХЛ остались четыре игрока, которым можно играть без визора. Ранее игровую карьеру завершил нападающий Мэтт Мартин, который также играл без визора.

Таким образом, в списке остались Райан О’Райлли («Нэшвилл Предаторз»), Джейми Бенн («Даллас Старз»), Зак ​​Богосян («Миннесота Уайлд») и Райан Ривз («Торонто Мэйпл Лифс»). Всем этим игрокам более 30 лет.

В 2013 году НХЛ и Ассоциация игроков договорились об обязательном использовании визоров для новичков. Аналогичное правило ранее было введено для шлемов. Последним хоккеистом, игравшим без шлема, стал Крэйг Мактавиш, завершивший карьеру в 1997 году.

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