НХЛ может расширить регулярный чемпионат до 84 матчей и сократить предсезонку

НХЛ может расширить регулярный чемпионат до 84 матчей. НХЛ и Ассоциация хоккеистов лиги ведут переговоры о возможном увеличении регулярного чемпионата до 84 игр в рамках нового коллективного соглашения. Срок действующего коллективного соглашения рассчитан до сентября 2026 года.

Отмечается, что добавление двух матчей позволит НХЛ сохранить текущий формат календаря, при котором каждая команда встречается с каждым соперником как минимум один раз, а соперники по дивизиону сыграют друг с другом по четыре матча.

Некоторые команды ранее жаловались на несбалансированное количество игр внутри дивизиона. Ожидается, что НХЛ сократит количество предсезонных игр, чтобы компенсировать два дополнительных матча в регулярном чемпионате.