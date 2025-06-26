«Должны волноваться и другие клубы, кандидатов немало». Плющев — об уходе «Витязя» из КХЛ

Заслуженный тренер России Владимир Плющев оценил последствия ухода «Витязя» из КХЛ. Ранее лига сообщила, что подмосковный клуб не примет участия в следующем сезоне.

«Первый урок – для лиги. Мы находимся в сонном состоянии, не работаем на опережение, всё время рубим хвосты. В той же Барвихе все трубили о победах КХЛ – чтобы уже через месяц получить такую пощёчину. Пора просыпаться! Как можно говорить о победах лиги, если на манеже всё те же – и мы уже в конце сентября знаем, какие 16 клубов в марте выйдут в плей-офф?

Понятно, что история «Витязя» – специфическая, много нюансов. Но должны начать волноваться и другие клубы, которые мало думают о будущем и делают ставку на легионеров. Тревожный звонок – для «Салавата Юлаева», который за счёт легионеров давал результат, но нынешним летом, судя по прессе, кардинально сократил свой бюджет.

Похожая ситуация – с «Амуром». Там тоже сделали ставку на иностранцев, вбухали в них максимальные деньги – но, в отличие от Уфы, они даже не дали результата. Пришёл новый губернатор – и легионеров погнали метлой, при этом клуб остался у разбитого корыта. С таким отношением к развитию нашего хоккея рискуем получить новые «витязи». Кандидатов – немало», – цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.