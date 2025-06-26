Доминик Гашек отреагировал на включение Александра Могильного в Зал славы хоккея

Чешский бывший вратарь Доминик Гашек прокомментировал включение советского и российского нападающего Александра Могильного в Зал хоккейной славы. Гашек выступал с Могильным за «Баффало» с 1992 по 1995 год.
«На этой неделе было объявлено, что бывший выдающийся российский хоккеист и мой бывший товарищ по команде Александр Могильный будет включён в Зал славы хоккея. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поздравить его. Алекс, поздравляю с этим признанием. Очень заслуженно за то, что ты сделал для хоккея как в Европе, так и в Северной Америке.
Следует также упомянуть, что Могильному, чтобы осуществить свою мечту играть в лучшей лиге мира, пришлось проявить немало храбрости. Он решил эмигрировать из тогдашнего Советского Союза. Этим актом, помимо прочего, он также помог ускорить падение Берлинской стены и распад этого коммунистического монстра СССР, который был ответственен за десятки миллионов человеческих жизней за время своего существования. И многие страны и народы впоследствии смогли стать свободными, включая мою страну, Чешскую Республику, которая была оккупирована российской армией более 20 лет. Александра следует поблагодарить и за это.
Здесь следует сказать, что, поскольку Могильный является гражданином России, он автоматически является представителем своей страны и, следовательно, представляет действия и преступления своей страны. Да, если Могильный примет участие в каком-либо мероприятии, в данном случае его вступлении в Зал славы, он будет представлять российскую спецоперацию на Украине и всё, связанное с ней. Это станет огромной рекламой СВО. Зал славы хоккея и страна Канада, если это произойдёт, также будут нести ответственность. Если они хотят избежать этого, то они должны дать Александру шанс официально осудить СВО. Если он также заинтересован в этом, то необходимо поддержать его и помочь ему по мере возможности. В заключение хочу сказать, что предлагаю Залу славы и стране Канаде, а возможно, и самому Александру свою максимальную помощь в этом», — написал Гашек на своей странице в социальной сети Х.