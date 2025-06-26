Доминик Гашек отреагировал на включение Александра Могильного в Зал славы хоккея

Чешский бывший вратарь Доминик Гашек прокомментировал включение советского и российского нападающего Александра Могильного в Зал хоккейной славы. Гашек выступал с Могильным за «Баффало» с 1992 по 1995 год.

«На этой неделе было объявлено, что бывший выдающийся российский хоккеист и мой бывший товарищ по команде Александр Могильный будет включён в Зал славы хоккея. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поздравить его. Алекс, поздравляю с этим признанием. Очень заслуженно за то, что ты сделал для хоккея как в Европе, так и в Северной Америке.

Следует также упомянуть, что Могильному, чтобы осуществить свою мечту играть в лучшей лиге мира, пришлось проявить немало храбрости. Он решил эмигрировать из тогдашнего Советского Союза. Этим актом, помимо прочего, он также помог ускорить падение Берлинской стены и распад этого коммунистического монстра СССР, который был ответственен за десятки миллионов человеческих жизней за время своего существования. И многие страны и народы впоследствии смогли стать свободными, включая мою страну, Чешскую Республику, которая была оккупирована российской армией более 20 лет. Александра следует поблагодарить и за это.