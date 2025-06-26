Агент Кузнецова назвал главный критерий при поиске клуба для Евгения в НХЛ

Известный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы российского нападающего Евгения Кузнецова, назвал главный критерий при поиске клуба для хоккеиста в НХЛ.
— Мы будем искать команду, где он нужен. Это самое главное.
— Ни срок, ни сумма не будут играть роли?
— Да с суммой всегда можно разобраться! — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.
В минувшем сезоне Кузнецов выступал за СКА. На данный момент Кузнецов находится без контракта. В прошлом регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм. 32-летний форвард набрал 37 (12+25) очков.