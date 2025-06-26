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Бывший защитник КХЛ Никита Никитин вошёл в тренерский штаб команды «Омские Крылья»

Бывший защитник КХЛ Никита Никитин вошёл в тренерский штаб команды «Омские Крылья»
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Хоккейный клуб «Авангард» подписал контракт с Никитой Никитиным, который вошёл в тренерский штаб команды «Омские Крылья». Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на один сезон.

Никита Никитин — воспитанник омского клуба, в прошлом защитник с солидной игровой карьерой. Провёл более 250 матчей в НХЛ, выступая за «Сент-Луис», «Коламбус» и «Эдмонтон». В России играл за «Трактор» и «Авангард». В составе сборной России принимал участие в Олимпийских играх в Сочи и чемпионатах мира, стал чемпионом мира в 2012 году.

В 2022 году Никитин работал тренером по защитникам в хоккейной академии «Авангард».

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