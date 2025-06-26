«Только вчера приняли решение». Бабаев — о переговорах с клубами НХЛ по Кузнецову

Известный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы российского нападающего Евгения Кузнецова, заявил, что лишь вчера было принято решение, что хоккеист в следующем сезоне будет выступать в НХЛ.

— Вы написали, что некоторые клубы НХЛ уже контактировали с вами. Сможете назвать эти клубы?

— Нет, это только начало работы. Никакого предметного разговора нет. Поэтому пока всё на начальной стадии. Только вчера приняли решение, — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

В минувшем сезоне Кузнецов выступал за СКА. На данный момент Кузнецов находится без контракта. В прошлом регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм. 32-летний форвард набрал 37 (12+25) очков.