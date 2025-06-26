Агент Кузнецова рассказал, будут ли они отдавать приоритет «Вашингтону»

Известный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы российского нападающего Евгения Кузнецова, рассказал, будут ли они отдавать приоритет «Вашингтон Кэпиталз» при поиске нового клуба для россиянина в НХЛ. Хоккеист выступал за столичный клуб с 2014 по 2024 год и стал в его составе обладателем Кубка Стэнли.
— Будет ли отдаваться приоритет «Вашингтону»?
— Нет такого, что кому-то будет отдаваться приоритет, — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.
В минувшем сезоне Кузнецов выступал за СКА. В прошлом регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм. 32-летний форвард набрал 37 (12+25) очков.