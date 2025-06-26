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Агент Кузнецова рассказал, будут ли они отдавать приоритет «Вашингтону»

Агент Кузнецова рассказал, будут ли они отдавать приоритет «Вашингтону»
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Известный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы российского нападающего Евгения Кузнецова, рассказал, будут ли они отдавать приоритет «Вашингтон Кэпиталз» при поиске нового клуба для россиянина в НХЛ. Хоккеист выступал за столичный клуб с 2014 по 2024 год и стал в его составе обладателем Кубка Стэнли.

— Будет ли отдаваться приоритет «Вашингтону»?
— Нет такого, что кому-то будет отдаваться приоритет, — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

В минувшем сезоне Кузнецов выступал за СКА. В прошлом регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм. 32-летний форвард набрал 37 (12+25) очков.

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