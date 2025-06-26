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«Автомобилист» заключил новый контракт с защитником Максимом Осиповым

«Автомобилист» заключил новый контракт с защитником Максимом Осиповым
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Хоккейный клуб «Автомобилист» заключил новый контракт с защитником Максимом Осиповым. Как сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба, соглашение рассчитано на один сезон – до 31 мая 2026 года.

Максим Осипов выступает в екатеринбургской команде с 2023 года. За два сезона в «Автомобилисте» защитник провёл 132 матча, в которых набрал 20 (8+12) очков. В прошлом сезоне в его активе 10 (5+5) баллов за результативность в 63 матчах регулярного чемпионата, а также победный гол во втором овертайме третьего матча серии первого раунда плей-офф с «Ак Барсом».

Год назад вместе с «Автомобилистом» Максим завоевал бронзовые медали чемпионата страны.

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