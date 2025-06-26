Результаты матчей турнира «КХЛ 3х3» 26 июня

Сегодня, 26 июня, состоялись четыре матча турнира Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в формате «3х3». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Хоккей. «КХЛ 3х3», 26 июня:

«Металлург» — «Салават Юлаев» — 5:4;

«Металлург» — «Сибирь» — 7:2;

«Динамо» Мн — «Салават Юлаев» — 3:7;

«Динамо» Мн — «Сибирь» — 5:4.

Напомним, всего в турнире запланировано 24 тура, заключительный состоится 29 июня 2025 года. В каждом туре пройдут 12 встреч, а также суперигра — встреча лидеров турнира (первой и второй команд), разыгрывающих приз в 1 млн рублей. Матчи проходят на площадке размером 18×34 м, формат — три периода по семь минут.