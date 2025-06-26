НХЛ и профсоюз обсуждают сокращение максимальных сроков контрактов

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман поделился мыслями о переговорах НХЛ и профсоюза о новом коллективном соглашении. Срок действующего договора рассчитан до сентября 2026 года.

«В список важных пунктов, которые, как предполагается, находятся на рассмотрении, входят: сокращение максимальной продолжительности контрактов с восьми лет (для собственного игрока) и семи (для свободного агента другой команды) до семи и шести лет соответственно. Закрепление прав на задрафтованного игрока до возраста 22 лет. Возможность для некоторых игроков CHL, выбранных в первом раунде драфта, получить право на игру в АХЛ раньше, чем это разрешено сейчас. Больше никаких контрактов с отложенной выплатой зарплаты. Изменения в распределении доходов, чтобы помочь некоторым командам среднего класса», – цитирует Фридмана Sportsnet.