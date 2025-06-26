«Анахайм» пригласил на драфт НХЛ звёзд фильма «Могучие утята»

«Анахайм Дакс» пригласил на драфт НХЛ звёзд фильма «Могучие утята». Именно в честь данного фильма компания Disney, владевшая правами на фильм, назвала «Анахайм Майти Дакс» команду, появившуюся в НХЛ в 1993 году.

Выбор клуба в первом раунде драфта НХЛ — 2025 объявят актёры Джошуа Джексон (Чарли Конвей) и Маргерит Моро (Конни). Оба играли в комедийном фильме про детский хоккей «Могучие утята», вышедшем в 1992 году. В 2006-м название сменили на «Анахайм Дакс», когда экс-глава Disney Майкл Айснер продал свою долю в клубе.

Фото: «Анахайм»

Церемония драфта НХЛ — 2025 состоится 27 и 28 июня в Лос-Анджелесе. «Анахайм» имеет 10-й пик первого раунда предстоящего драфта.