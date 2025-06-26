Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Анахайм» пригласил на драфт НХЛ звёзд фильма «Могучие утята»

«Анахайм» пригласил на драфт НХЛ звёзд фильма «Могучие утята»
Комментарии

«Анахайм Дакс» пригласил на драфт НХЛ звёзд фильма «Могучие утята». Именно в честь данного фильма компания Disney, владевшая правами на фильм, назвала «Анахайм Майти Дакс» команду, появившуюся в НХЛ в 1993 году.

Выбор клуба в первом раунде драфта НХЛ — 2025 объявят актёры Джошуа Джексон (Чарли Конвей) и Маргерит Моро (Конни). Оба играли в комедийном фильме про детский хоккей «Могучие утята», вышедшем в 1992 году. В 2006-м название сменили на «Анахайм Дакс», когда экс-глава Disney Майкл Айснер продал свою долю в клубе.

Фото: «Анахайм»

Церемония драфта НХЛ — 2025 состоится 27 и 28 июня в Лос-Анджелесе. «Анахайм» имеет 10-й пик первого раунда предстоящего драфта.

Материалы по теме
Терпение «Анахайма» лопнуло. Получится ли у Зеграса реанимировать карьеру в «Филадельфии»?
Терпение «Анахайма» лопнуло. Получится ли у Зеграса реанимировать карьеру в «Филадельфии»?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android