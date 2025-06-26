Фетисов назвал Гашека больным человеком и предложил пройти лечение в Москве

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал бывшего чешского вратаря Доминика Гашека больным человеком и предложил прилететь на лечение в Москву. Ранее Гашек отреагировал на включение в Зал славы бывшего советского и российского нападающего Александра Могильного.

«Он на всю голову больной человек. Предлагаю ему прилететь в Москву на лечение, если у него на это нет денег. Или, судя по всему, там плохие врачи», — цитирует Фетисова ТАСС.

Александр Могильный — олимпийский чемпион 1988 года, чемпион мира 1989 года, обладатель Кубка Стэнли 2000 года. Член «Тройного золотого клуба». В 1992 году Могильный стал первым русским игроком, приглашённым на Матч звёзд НХЛ. В сезоне-1992/1993 он первым из русских оказался лучшим снайпером лиги, забив 76 голов.