Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Трактор» заключил контракт с нападающим Низамеевым, вернувшимся из Северной Америки

«Трактор» заключил контракт с нападающим Низамеевым, вернувшимся из Северной Америки
Комментарии

«Трактор» и 19-летний нападающий Артемий Низамеев заключили двусторонний контракт на сезон-2025/2026, сообщает пресс-служба челябинского клуба.

В Молодёжной хоккейной лиге челябинский воспитанник Артемий Низамеев сыграл за «Белых Медведей» 31 матч в регулярном чемпионате сезона-2021/2022. Затем форвард перебрался за океан, где три сезона провёл в главной юниорской американской хоккейной лиге USHL. В составе команды «Трай-Сити Шторм» за три года Артемий Низамеев сыграл 155 матчей и набрал 118 (47+71) очков.

В прошлом сезоне «Трактор» дошёл до финала Кубка Гагарина, где в пяти матчах уступил «Локомотиву».

Материалы по теме
Официально
«Трактор» продлил контракт с нападающим Горюновым-Рольгизером
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android