«Трактор» заключил контракт с нападающим Низамеевым, вернувшимся из Северной Америки

«Трактор» и 19-летний нападающий Артемий Низамеев заключили двусторонний контракт на сезон-2025/2026, сообщает пресс-служба челябинского клуба.

В Молодёжной хоккейной лиге челябинский воспитанник Артемий Низамеев сыграл за «Белых Медведей» 31 матч в регулярном чемпионате сезона-2021/2022. Затем форвард перебрался за океан, где три сезона провёл в главной юниорской американской хоккейной лиге USHL. В составе команды «Трай-Сити Шторм» за три года Артемий Низамеев сыграл 155 матчей и набрал 118 (47+71) очков.

В прошлом сезоне «Трактор» дошёл до финала Кубка Гагарина, где в пяти матчах уступил «Локомотиву».