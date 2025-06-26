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Бабаев: есть большие вопросы к тому, как Кузнецова использовали в КХЛ, ему было тяжело

Бабаев: есть большие вопросы к тому, как Кузнецова использовали в КХЛ, ему было тяжело
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Хоккейный агент Шуми Бабаев заявил, что недоволен тем, как его клиента Евгения Кузнецова использовали в КХЛ. Ранее нападающий отыграл сезон в составе СКА, где пропустил несколько матчей из-за различных травм. По итогам сезона Кузнецов покинул петербургский клуб и на данный момент ищет варианты в НХЛ.

«Я принял такое решение, проанализировал то, что было у него в КХЛ. У меня есть большие вопросы к тому, как его здесь использовали и так далее. До декабря он был одним из лучших игроков, а потом началась чехарда. Ему было морально тяжело. Считаю, в НХЛ Евгений не сказал своего последнего слова. Там он сможет себя проявить лучше. Мне кажется, потенциал в НХЛ у него выше. Мнение Евгения? Мы поговорили с ним, я ему объяснил, а он согласился с моими доводами», — цитирует Бабаева Legalbet.

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