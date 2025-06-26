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Фотография Овечкина с козлёнком попала на обложку журнала в Вашингтоне

Фотография Овечкина с козлёнком попала на обложку журнала в Вашингтоне
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Фотография капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с козлёнком на руках попала на обложку местного журнала Washingtonian. Слово goat, на английском обозначающее козла, также является аббревиатурой от Greatest of all time — лучший на все времена. Россиянин получил козлёнка в подарок после того, как побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ в прошлом сезоне.

Фото: Washingtonian

Овечкин набрал 1623 очка за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, что является лучшим результатом среди российских хоккеистов. Он также является лучшим снайпером в истории НХЛ, забросив 897 шайб. Овечкин также является лидером по количеству игр среди россиян, проведя 1491 матч.

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