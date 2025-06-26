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«Человек тащит всё, что можно». Любушкин — об игре вратаря Сергея Бобровского

«Человек тащит всё, что можно». Любушкин — об игре вратаря Сергея Бобровского
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Российский защитник «Даллас Старз» Илья Любушкин ответил на вопрос, за счёт чего «Флорида Пантерз» снова выиграла Кубок Стэнли, упомянув голкипера «пантер» Сергея Бобровского.

— За счёт чего «Флорида» снова выиграла Кубок Стэнли?
— «Флорида» сильна как команда, и это при сильном подборе игроков. Плюс огромная заслуга в успехах Сергея Бобровского — очень хороший вратарь. Человек тащит всё, что можно. И у них коллектив, который знает, как выигрывать важные матчи, — это самое главное, – приводят слова Любушкина «Известия».

Ранее Любушкин рассказал о своей бане в Далласе и реакции канадских партнёров по команде Тома Харли и Уайатта Джонстона на парение в ней.

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