«Человек тащит всё, что можно». Любушкин — об игре вратаря Сергея Бобровского

Российский защитник «Даллас Старз» Илья Любушкин ответил на вопрос, за счёт чего «Флорида Пантерз» снова выиграла Кубок Стэнли, упомянув голкипера «пантер» Сергея Бобровского.

— За счёт чего «Флорида» снова выиграла Кубок Стэнли?

— «Флорида» сильна как команда, и это при сильном подборе игроков. Плюс огромная заслуга в успехах Сергея Бобровского — очень хороший вратарь. Человек тащит всё, что можно. И у них коллектив, который знает, как выигрывать важные матчи, — это самое главное, – приводят слова Любушкина «Известия».

Ранее Любушкин рассказал о своей бане в Далласе и реакции канадских партнёров по команде Тома Харли и Уайатта Джонстона на парение в ней.