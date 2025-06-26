«Нефтехимик» заключил контракт с нападающим Максимом Сушко

«Нефтехимик» заключил однолетний контракт с нападающим Максимом Сушко. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В минувшем сезоне 26-летний форвард за «Сибирь» сыграл 42 матча, в которых забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу с показателем полезности «-8». Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Максим Сушко провёл 182 игры, в которых записал на свой счёт 28 (13+18) очков.

Напомним, нижнекамский клуб занял девятое место в Восточной конференции КХЛ, всего на два очка отстав от восьмого места в турнирной таблице, дающего право на участие в Кубке Гагарина.