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19-летний нападающий перешёл из «Витязя» в «Салават Юлаев» в результате обмена

19-летний нападающий перешёл из «Витязя» в «Салават Юлаев» в результате обмена
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«Салават Юлаев» и «Витязь» произвели обмен, в Уфу отправляется 19-летний нападающий Максим Ильичёв, а подмосковная команда получает денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В сезоне-2024/2025 Ильичёв за «Витязь» сыграл 12 встреч, в которых результативными действиями не отметился, с показателем полезности «-3». В минувшем сезоне на его счету 48 игр за «Русских Витязей» в МХЛ и 48 (33+15) очков в активе.

Напомним, ранее «Витязь» уведомил Континентальную хоккейную лигу о приостановке участия команд КХЛ и МХЛ в Фонбет Чемпионате КХЛ и OLIMPBET Чемпионате МХЛ сезона-2025/2026.

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