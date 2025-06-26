Джон Таварес хочет завершить карьеру в «Торонто» — инсайдер Дрегер

Инсайдер Даррен Дрегер из TSN рассказал о ситуации с новым контрактом нападающего Джона Тавареса и «Торонто Мэйпл Лифс».

«Что ж, по словам источника, близкого к ситуации, [обе стороны] далеки от сделки, и так продолжается в течение последних нескольких дней. Но открытие рынка свободных агентов 1 июля всё ближе, и Таварес станет неограниченно свободным агентом.

Он совершенно ясно дал понять, что хотел бы остаться и завершить свою карьеру в «Торонто», так что есть обоюдное желание чего-то добиться. Я чувствую, что в среду может быть достигнут прогресс», — заявил Дрегер.

В минувшем регулярном чемпионате Таварес набрал 74 (38+36) очка за 75 матчей. В Кубке Стэнли на счету нападающего 7 (5+2) очков за 13 встреч.