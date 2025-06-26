«Салават Юлаев» продлил контракт с 24-летним защитником Газимовым

24-летний защитник Ильдан Газимов продлил контракт с «Салаватом Юлаевым» на один год, сообщает пресс-служба уфимского клуба. В прошедшем сезоне Газимов стал бронзовым призёром КХЛ.

Ильдан в сезоне-2024/2025 провёл 72 матча и набрал 6 (2+4) очков при показателе полезности «+4». Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Газимов сыграл 77 встреч.

Напомним, «Салават Юлаев» уступил в пятом матче 1/2 финала плей-офф «Локомотиву» со счётом 2:4. Серия закончилась с общим счётом 4-1 в пользу ярославцев.

Ранее стало известно, что 19-летний нападающий Максим Ильичёв перешёл из «Витязя» в «Салават Юлаев» в результате обмена.