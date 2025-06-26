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Плющев: в НХЛ у Кузнецова будут большие проблемы с трудоустройством

Плющев: в НХЛ у Кузнецова будут большие проблемы с трудоустройством
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев выразил сомнение, что нападающему Евгению Кузнецову удастся найти клуб в НХЛ.

«Думаю, в НХЛ у Кузнецова будут большие проблемы с трудоустройством. Может быть, в каких-то других североамериканских лигах получится найти команду. Вообще, складывается ощущение, что агенты стараются создать некий ореол вокруг Кузнецова, чтобы им заинтересовался кто-то в КХЛ. Взглянули на него незамыленным глазом и подписали. Но ему сложно будет устроиться и в КХЛ после такого сезона в СКА. Все те причины, которые не дали ему показать свой уровень в Санкт-Петербурге, тянутся за ним», — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».

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