«Авангард» обменял в «Амур» защитника Алексея Соловьёва. Об этом сообщает пресс-служба «ястребов». Омский клуб получит спортивные права на защитника 2006 года рождения Александра Деменка. Дальневосточный клуб также получит денежную компенсацию.

Первым клубом Соловьёва в КХЛ стал «Авангард», однако свой лучший на данный момент сезон Алексей провёл в «Адмирале» в статусе капитана. В сезоне-2023/2024 он записал в свой актив 20 (6+14) очков в 66 матчах при среднем игровом времени 19.35.

Затем последовало возвращение в Омск. В прошлом сезоне он провёл 71 матч в составе «Авангарда» в регулярном сезоне и плей-офф, набрал 4 (2+2) очка.