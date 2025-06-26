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Новичок «Филадельфии» Зеграс высказался об игре Матвея Мичкова

Новичок «Филадельфии» Зеграс высказался об игре Матвея Мичкова
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Американский нападающий «Филадельфии Флайерз» Тревор Зеграс высказался об игре российского форварда «лётчиков» Матвея Мичкова.

«Мичков — умный и талантливый хоккеист», — приводит слова Зеграса журналист Джейми Басков на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, Зеграс перешёл в «Филадельфию» 23 июня в результате обмена с «Анахайм Дакс». 24-летний Зеграс набрал 32 (12+20) очка в 57 играх в прошедшем сезоне, пропустив почти семь недель после операции по удалению разорванного мениска в правом колене, которую перенёс 12 декабря. У Зеграса остался один сезон по трёхлетнему контракту.

В своём дебютном сезоне в НХЛ Мичков провёл 80 матчей, в которых забил 26 голов и сделал 37 результативных передач.

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