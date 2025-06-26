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Нападающий Джейми Бенн подписал новый контракт с «Далласом»

Нападающий Джейми Бенн подписал новый контракт с «Далласом»
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Нападающий Джейми Бенн подписал новый контракт с «Даллас Старз», сообщает пресс-служба «звёзд». Новое соглашение капитана команды рассчитано на один год. Базовая зарплата форварда составит $ 1 млн, бонусы — $ 3 млн.

Инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли расписал бонусы игрока:

$ 500 тыс. — 20 очков;
$ 500 тыс. — 30 очков;
$ 500 тыс. — 50 очков;
$ 500 тыс. — 60 очков;
$ 500 тыс. — чемпион Западной конференции;
$ 500 тыс. — обладатель Кубка Стэнли.

В минувшем сезоне Джейми Бенн провёл 80 игр в регулярном чемпионате и набрал 49 (16+33) очков. В плей-офф он сыграл 18 матчей, отметившись 3 (1+2) очками.

«Даллас» в прошлом сезоне проиграл в 1/2 финала Кубка Стэнли «Эдмонтон Ойлерз» в пяти матчах.

Напомним, ранее стало известно, что олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира канадский нападающий Мэтт Дюшейн продлил соглашение с «Даллас Старз» ещё на четыре года.

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