«Хочу верить, что меня это никак не заденет». Сорокин — о рекордной шайбе от Овечкина

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин высказался о пропущенной шайбе от нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, которая стала для форварда рекордной в НХЛ.

— Есть ощущение, что прошедший сезон будет аукаться всю карьеру?

— Абсолютно нет (смеётся). По крайней мере, я хочу в это верить, что меня это никак не заденет и не оставит неизгладимого впечатления на моей психологии.

— Ты прекрасно знал, что Овечкин тебе ещё не забивал. Каково было выходить на тот матч, где все ждали только одного?

— Всё началось за пару недель, когда начались ставки и прогнозы, что, возможно, именно тут, именно в это время будет. Как я себя чувствовал перед игрой? Волнительно, конечно.

Чуть больше волнения было, когда мы вышли на предыгровую разминку. Обычно человек 50 в майках противника стоят, а здесь — все доверху в майках «Вашингтона». Думаю, это был наш самый посещаемый матч в сезоне. Надо было абстрагироваться, вроде бы и получилось, но результат всё равно был. Я всем буду повторять, что мы выиграли тот матч (смеётся). Это никому не интересно, но для моей уверенности важно, — заявил Сорокин в эфире передачи «Скользкий лёд».

В прошлом сезоне 39-летний Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. У Гретцки было 894 шайбы, теперь рекордсменом является россиянин, у которого 897 точных бросков.