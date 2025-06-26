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«Миннесота» обменяла форварда Фредерика Годро в «Сиэтл» — Фридман

«Миннесота» обменяла форварда Фредерика Годро в «Сиэтл» — Фридман
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Как сообщает инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман на своей странице в социальной сети Х, «Миннесота Уайлд» обменяла канадского форварда Фредерика Годро в «Сиэтл Кракен» на пик четвёртого раунда на драфте НХЛ — 2025 (общий 102-й выбор).

В минувшем сезоне 32-летний нападающий сыграл 88 матчей в регулярке и плей-офф, в которых забросил 18 шайб и отдал 19 результативных передач с восемью минутами штрафа. Контракт нападающего действует до конца сезона-2027/2028 с кэпхитом в $ 2,1 млн.

Напомним, ранее генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин заявил, что клуб хочет сохранить российского форварда Кирилла Капризова до завершения карьеры нападающего.

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