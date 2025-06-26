Защитник Алексей Марченко продлил контракт с «Ак Барсом»

Защитник Алексей Марченко остаётся в «Ак Барсе» ещё на два года, сообщает пресс-служба казанского клуба. Новый контракт действует до конца сезона-2026/2027.

В завершившимся сезоне 33-летний игрок обороны провёл 79 матчей в регулярке и плей-офф, где записал на свой счёт одну заброшенную шайбу и отдал 15 результативных передач. Всего на счету опытного защитника в Континентальной хоккейной лиге 553 встречи, в которых Алексей Марченко набрал 157 (30+127) очков.

Напомним, ХК «Ак Барс» вылетел из Кубка Гагарина — 2025 на стадии 1/4 финала, уступив московскому «Динамо» со счётом 2-4. В регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги казанский клуб занял пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 87 очков в 68 встречах.