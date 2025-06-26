Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник Алексей Марченко продлил контракт с «Ак Барсом»

Защитник Алексей Марченко продлил контракт с «Ак Барсом»
Комментарии

Защитник Алексей Марченко остаётся в «Ак Барсе» ещё на два года, сообщает пресс-служба казанского клуба. Новый контракт действует до конца сезона-2026/2027.

В завершившимся сезоне 33-летний игрок обороны провёл 79 матчей в регулярке и плей-офф, где записал на свой счёт одну заброшенную шайбу и отдал 15 результативных передач. Всего на счету опытного защитника в Континентальной хоккейной лиге 553 встречи, в которых Алексей Марченко набрал 157 (30+127) очков.

Напомним, ХК «Ак Барс» вылетел из Кубка Гагарина — 2025 на стадии 1/4 финала, уступив московскому «Динамо» со счётом 2-4. В регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги казанский клуб занял пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 87 очков в 68 встречах.

Материалы по теме
Официально
Защитник Даниил Журавлёв принял квалификационное предложение «Ак Барса»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android