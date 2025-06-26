Илья Сорокин ответил на вопрос о якобы договорённости с Овечкиным о рекорде по голам

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин ответил на вопрос о якобы договорённости с российским капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным про его рекорд по голам в НХЛ.

— Злые языки говорили, что вы договорились: Илюха пропускает, а они отдают игру. Как к такому относишься?

— Я их не слышу, ну кто в НХЛ будет договариваться?! С Сашей в последний раз общался, когда играли первую игру у них дома. После матча: «Привет-привет, пока-пока», там до рекорда ещё было далеко (улыбается), возможности не было [договориться].

— Не было желания сказать: «Варлам, что-то пах потянул, сыграешь»?

— (Смеётся.) Были такие мысли. Но, в тот же момент, высокое давление, но это вызов, интересно принять. Сложилось так, как сложилось. От матча остались больше положительные впечатления, чем негативные.

— А Варламов сам не подходил с просьбой сыграть?

— Он тогда восстанавливался, а так, говорит, конечно, сыграл бы.

— Вратарь, который пропустил рекордную шайбу от Гретцки сказал, что не хочет попасть в кроссворды.

— А что в них плохого? Если однажды такое увижу — улыбнусь, — сказал Сорокин в эфире передачи «Скользкий лёд».