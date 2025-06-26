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«Первые пять минут — недовольство». Сорокин о праздновании рекорда Овечкина во время игры

«Первые пять минут — недовольство». Сорокин о праздновании рекорда Овечкина во время игры
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Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин прокомментировал длительное празднование рекорда капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по голам в НХЛ во время очного матча команд.

— Все праздновали шайбу, большой перерыв. Сложно было входить в игру?
— Да, был такое момент. Где-то читал, что изначально был лимит на празднование, 8 или 14 минут. Когда всё это свершилось, было странное чувство. Первые пять минут — недовольство, а потом забылось. Дальше стоим 10 минут, 20, я смотрю на Романова: «Саня, а как дальше играть?» (Улыбается.) В итоге вроде 25 минут всё это было. Счёт 2:1, ещё полматча играть. Ну что, поехал разминаться, — сказал Сорокин в эфире передачи «Скользкий лёд».

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