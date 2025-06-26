Сушинский — о Кузнецове: в возвращение в «Вашингтон» не верю

Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский оценил вероятность нападающего Евгения Кузнецова найти команду в НХЛ.

«Нет смысла делать выводы о форме Кузнецова по прошлому сезону, поскольку он, по сути, провёл его на лавке. Правильнее вспомнить годы выступлений в НХЛ. Уверен, если он хорошо поработает летом, то будет способен там ещё попылить. На мой взгляд, он готов выступать на приличном уровне и в НХЛ, и в КХЛ. Евгений не такой уж возрастной парень. Есть ещё порох в пороховницах. Но в возвращение в «Вашингтон» не верю. Там в линии атаки собраны сильные молодые ребята. Однако в командах, которые не ведут борьбу за Кубок Стэнли, вполне может себя проявить», — цитирует Сушинского RT.