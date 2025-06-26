Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сан-Хосе» выкупит контракт Власика, защитник отыграл за «Шаркс» 19 сезонов в НХЛ

«Сан-Хосе» выкупит контракт Власика, защитник отыграл за «Шаркс» 19 сезонов в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба «Сан-Хосе Шаркс» объявила о том, что защитник Марк-Эдуар Власик выставлен на драфт отказов с целью выкупа контракта. У игрока обороны оставался последний год контракта с кэпхитом $ 7 млн.

«Было трудно принять это решение, учитывая, как много Марк значил для организации «Сан-Хосе» на протяжении 19 лет. Мне повезло быть здесь с Марком в его первый сезон в составе «Шаркс», и я знал, что он станет великим защитником. На протяжении своей карьеры в НХЛ Власик был одним из лучших защитников. Мы хотим поблагодарить его за преданность и приверженность организации и пожелать ему всего наилучшего», — заявил генеральный менеджер «Шаркс» Майк Грир.

38-летний Власик всю карьеру провёл в составе «Сан-Хосе». В 1323 играх НХЛ игрок обороны забросил 84 шайбы и отдал 295 результативных передач.

Материалы по теме
37-летний защитник «Сан-Хосе» установил новый рекорд НХЛ по заблокированным броскам
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android