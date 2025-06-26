«Сан-Хосе» выкупит контракт Власика, защитник отыграл за «Шаркс» 19 сезонов в НХЛ

Пресс-служба «Сан-Хосе Шаркс» объявила о том, что защитник Марк-Эдуар Власик выставлен на драфт отказов с целью выкупа контракта. У игрока обороны оставался последний год контракта с кэпхитом $ 7 млн.

«Было трудно принять это решение, учитывая, как много Марк значил для организации «Сан-Хосе» на протяжении 19 лет. Мне повезло быть здесь с Марком в его первый сезон в составе «Шаркс», и я знал, что он станет великим защитником. На протяжении своей карьеры в НХЛ Власик был одним из лучших защитников. Мы хотим поблагодарить его за преданность и приверженность организации и пожелать ему всего наилучшего», — заявил генеральный менеджер «Шаркс» Майк Грир.

38-летний Власик всю карьеру провёл в составе «Сан-Хосе». В 1323 играх НХЛ игрок обороны забросил 84 шайбы и отдал 295 результативных передач.