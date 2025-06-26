Сорокин: после рекорда Овечкин подъехал ко мне, думал, будет смеяться

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин рассказал про общение с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным после рекорда форварда по голам в НХЛ.

— Овечкин подъехал ко мне, думал, будет смеяться, а он попросил отдать клюшку после игры. Хорошо, что после паузы [на празднование рекордной шайбы] поймал следующий бросок и вернулся в игру. Я у него не стал ничего просить, понял, что это бесполезно. Мою, наверное, в какой-то музей забрал.

— Как всё происходило, он тебя поблагодарил?

— Стараюсь ко всему относиться с иронией. После игры, когда обменивались рукопожатиями, он мне сказал: «Ну что, Сорок, спасибо» (смеётся).

— Сумму назвал?

— Надо сейчас с ним встретиться, обсудить этот момент (улыбается), — сказал Сорокин в эфире передачи «Скользкий лёд».