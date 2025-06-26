«Броска я не видел». Илья Сорокин — о рекордной шайбе Александра Овечкина

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин прокомментировал пропущенную шайбу от капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, которая стала для форварда рекордной в НХЛ.

— Прикольно даже с такой стороны попасть в историю.

— А ты видел бросок?

— Не совсем, было пару игроков, передо мной перепас, наверное, чуть перестраховался я, обычно он в левую сторону [бросает], а я занял чуть неправильную позицию, может.

— Ощущение, что у него он вообще не получился.

— Трудно сказать, нужно у Овечкина спрашивать. Броска я не видел. Нет, он забрал не ту клюшку, которой я забросил, я ведь блином коснулся. Он его ещё заберёт, я ему пообещал. Знаю, он собирает все эти артефакты, если можно так сказать, — сказал Сорокин в эфире передачи «Скользкий лёд».

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