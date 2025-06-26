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Инсайдер НХЛ подробнее рассказал о возможной структуре календаря с 84 играми в регулярке

Инсайдер НХЛ подробнее рассказал о возможной структуре календаря с 84 играми в регулярке
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Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн подробнее рассказал о возможной структуре календаря лиги с 84 играми в регулярке.

«Предлагается сократить предсезонные игры до четырёх на команду. Идея заключается в том, чтобы начать регулярный сезон в последнюю неделю сентября из-за более короткой предсезонки. Дополнительные игры, скорее всего, появятся в рамках дивизиона. Возможное изменение может вступить в силу с сезона-2026/2027», — написал Лебрюн.

Напомним, ранее стало известно, что НХЛ и Ассоциация хоккеистов лиги ведут переговоры о возможном увеличении регулярного чемпионата до 84 игр в рамках нового коллективного соглашения.

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