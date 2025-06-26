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Владимир Крикунов: вряд ли у Кузнецова всё сложится в НХЛ

Владимир Крикунов: вряд ли у Кузнецова всё сложится в НХЛ
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов выразил сомнение, что нападающий Евгений Кузнецов сможет снова заиграть в НХЛ.

«Если у Кузнецова будет возможность сыграть в НХЛ, то правильно будет снова попробовать свои силы. По тому, что мы видели в прошедшем сезоне, я не знаю, сможет ли он заиграть в НХЛ. Я думаю, вряд ли что-то там получится.

Чего не хватает сегодня Кузнецову? Приходит время. В хоккей нельзя играть всю жизнь. Все заканчивают. Нет таких людей, которые играют в хоккей вечно. У него уже пришло время. Стареют люди. Реакция уже не та. Она пропадает. Нет нужной резкости и необходимой скорости принятия решений», — цитирует Крикунова «Советский спорт».

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