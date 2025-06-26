В «Торонто» ожидают, что Митчелл Марнер выйдет на рынок свободных агентов

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Брэд Треливинг ожидает, что нападающий Митчелл Марнер выйдет на рынок свободных агентов. Напомним, контракт форварда истекает 1 июля 2025 года.

«Я бы не сказал, что сейчас многое изменилось. Мы общались… Если только не произойдёт существенных изменений, я бы предположил, что он выйдет на рынок [свободных агентов], а там посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Треливинга журналист Марк Мастерс на своей странице в социальной сети Х.

28-летний Марнер забил 27 голов и набрал 102 очка в 81 игре в регулярном чемпионате НХЛ. В плей-офф форвард отметился двумя голами и 11 результативными передачами в 13 матчах.