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В «Торонто» ожидают, что Митчелл Марнер выйдет на рынок свободных агентов

В «Торонто» ожидают, что Митчелл Марнер выйдет на рынок свободных агентов
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Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Брэд Треливинг ожидает, что нападающий Митчелл Марнер выйдет на рынок свободных агентов. Напомним, контракт форварда истекает 1 июля 2025 года.

«Я бы не сказал, что сейчас многое изменилось. Мы общались… Если только не произойдёт существенных изменений, я бы предположил, что он выйдет на рынок [свободных агентов], а там посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Треливинга журналист Марк Мастерс на своей странице в социальной сети Х.

28-летний Марнер забил 27 голов и набрал 102 очка в 81 игре в регулярном чемпионате НХЛ. В плей-офф форвард отметился двумя голами и 11 результативными передачами в 13 матчах.

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